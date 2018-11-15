Сегодня, 15 ноября, около часа дня "КамАЗ", двигаясь по ул. Кокчетавская, повредил газовую трубу. По словам водителя большегруза Александра КОСТРУЛЕВА, он не рассчитал расстояние между трубой и землей. - К тому же там нет знака. Здесь недавно делали дорогу, асфальт приподняли на 40 см и это тоже сыграло свою роль, - говорит мужчина. Также водитель рассказал, что когда произошло ЧП, приехали сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" и сказали, чтобы он все восстанавливал за свой счет. - Я заказал материал на 200 тысяч тенге, еще будут расходы, но я все беру на себя, - пояснил Александр. Нужно отметить, что в этом районе большую часть составляют частные дома, которые отапливаются газом. По словам местных жителей, дома пока тепло, но они ждут подачи газа. По прогнозам синоптиков, днем в городе температура составляет +1 градус, ночью столбик термометра опустится до 11 градусов мороза. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что на данный момент без газа остаются 97 домов. - В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что это было вынужденное отключение из-за повреждения трубы. Сейчас компания устраняет неисправность. До вечера они пообещали возобновить газоснабжение в частном секторе, - рассказали в пресс-службе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.