Причиной отключения газа во втором рабочем поселке послужило ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 ноября, около часа дня "КамАЗ", двигаясь по ул. Кокчетавская, повредил газовую трубу. По словам водителя большегруза Александра КОСТРУЛЕВА, он не рассчитал расстояние между трубой и землей. - К тому же там нет знака. Здесь недавно делали дорогу, асфальт приподняли на 40 см и это тоже сыграло свою роль, - говорит мужчина. Также водитель рассказал, что когда произошло ЧП, приехали сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" и сказали, чтобы он все восстанавливал за свой счет. - Я заказал материал на 200 тысяч тенге, еще будут расходы, но я все беру на себя, - пояснил Александр. Нужно отметить, что в этом районе большую часть составляют частные дома, которые отапливаются газом. По словам местных жителей, дома пока тепло, но они ждут подачи газа. По прогнозам синоптиков, днем в городе температура составляет +1 градус, ночью столбик термометра опустится до 11 градусов мороза. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что на данный момент без газа остаются 97 домов. - В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что это было вынужденное отключение из-за повреждения трубы. Сейчас компания устраняет неисправность. До вечера они пообещали возобновить газоснабжение в частном секторе, - рассказали в пресс-службе. Фото Медета МЕДРЕСОВА