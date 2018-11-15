В областном акимате состоялось очередная сессия областного маслихата. Информацию по выделению дополнительных финансовых средств на завершение начатых проектов представила заместитель акима области Айгуль Ажгалиева. Так, на текущий момент для местных исполнительных властей главным приоритетом остается социальная сфера. - Дополнительно 1,6 млрд тенге будет выделено на образование. В том числе на завершение строительства школ, детских садов, колледжа, общежитий для учебных заведений. Дополнительные средства также предусмотрены для сферы здравоохранения, ЖКХ, жилищного строительства, сельского хозяйства, культуры и спорта. Продолжения работ по составлению генпланов в районах области, - рассказала Айгуль Ажгалиева. Кроме того, при уточнении бюджета предусмотрели финансирование для проведения необходимых работ департаментов ЧС и полиции. - В следующем году в Атырау будут продолжены работы по освещению городских улиц. Данный проект осуществляется в рамках ГЧП. На данный момент были проведены работы на 39 улицах Атырау. Планируется, что при выделении средств будут проведены работы по освещению еще 189 улиц областного центра. Также по трассе Атырау-Индер и Атырау-Доссор общей протяженностью 349 км, - уточнила Айгуль Ажгалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.