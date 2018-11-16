Планируя самостоятельный ремонт без привлечения специалистов, многие владельцы квартир делают одинаковые ошибки. Огромное их число связано с желанием побыстрее заехать в квартиру, не дождавшись окончания ремонта. К примеру, хозяева посчитали, что некоторую не слишком важную мебель они успеют приобрести уже после заезда. В результате так и спят месяцами на раскладушках, а телевизор смотрят, сидя на полу. Так что заезжать стоит в уже полностью обставленную квартиру, поскольку покупка вещей "не первой необходимости" может откладываться бесконечно. Экономия — враг качественного ремонта. Купили дешевые обои — через год придется менять, ведь ежедневно глазеть на некрасивые стены не хочется никому. Уложили в ванной плохую плитку — она начала раскалываться от малейшего удара. Сэкономили на напольных покрытиях — последние потрескались и деформировались даже без значительных нагрузок. Так что покупка дорогого качественного материала — это совсем не расточительство, а элементарная необходимость.О необходимости шумоизоляции стен многие из нас задумываются только тогда, когда внутренняя отделка в квартире уже сделана, а храп соседа все равно слышен каждую ночь. Позаботьтесь о своем спокойствии и сделайте шумоизоляцию стен в самом начале ремонта. Благо, специальных материалов в строительных магазинах полным-полно.До заселения в квартиру обязательно установите в ванной бойлер. Его отсутствие чревато появлением множеством неудобств, ставить прибор придется обязательно. Лучше сделать это заранее, чем каждый день тратить уйму времени и газа на нагрев воды в кастрюльках. Перед прокладкой электропроводки обдумайте, где лучше всего разместить розетки и выключатели. Приглашенный электрик должен четко следовать вашим требованиям. Пользуясь услугами "дешевого" неопытного мастера, вы рискуете увидеть розетки совсем не там, где хотели. Это создаст немалые трудности при подключении бытовых приборов и размещении мебели.