Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин прокомментировал рассылку от Республиканского центра подготовки и повышения квалификации о необходимости срочного прохождения обучения пожарно-техническому минимуму. Во-первых, компания является частной. Во-вторых, обучение – дело добровольное, предприниматели свободны в выборе компании, заявил Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК. - Было письмо. Мы сейчас направили в правоохранительные органы (заявление. – Авт.), что эта частная компания путём получения частного письма, сфальсифицировав его, рассылает всем предприятиям о том, что необходимо пройти обучение именно у них. Это является делом добровольным, предприниматели свободны в выборе компании, которая должна обучить их сотрудников, – прокомментировал рассылку Юрий Ильин. По его словам, предприниматели могут обучить своих сотрудников бесплатно, обратившись в государственные учреждения. - Или непосредственно в МВД, или департамент по чрезвычайным ситуациям. Наши сотрудники обучают бесплатно. По этой компании проводятся мероприятия по привлечению к ответственности, – заявил Юрий Ильин. На рынке достаточно учебных заведений, которые имеют право проводить обучающие курсы. По словам замглавы МВД, руководство Республиканского центра подготовки и повышения квалификации рассылает письмо, в котором сообщается, что предприниматели обязаны на платной основе проходить обучение именно в этом центре. - Мы сейчас проверим законность предпринимательской деятельности и право направлять подобные письма в другие инстанции. То, что было написано в адрес центра, было отправлено лично Кенжалиеву (председателю квалификационной комиссии Республиканского центра подготовки и повышения квалификации. – Авт.). Это не касается остальных бизнесменов, – подчеркнул Юрий Ильин. Учебно-методический центр, который располагается в Алматы, работает по государственному заказу. В нём проходят курсы повышения квалификации руководство министерств, госорганов, акиматов, в том числе подразделения МВД. Центр не оказывает платные услуги предприятиям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.