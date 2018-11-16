Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, в пожарах погибли 5 человек, 23 человека получили травмы. Как показывает анализ случаев с травмированием людей на пожарах, из общего количества пострадавших 15 человек были травмированы в многоквартирных жилых домах. В связи с чем ДЧС ЗКО проводит работу по приведению объектов данной категории в пожаробезопасное состояние. - Так, в конце октября были проведены проверки противопожарного состояния четырех многоквартирных домов ПКСК «Дорожник». В ходе проверки установлено, что руководством ПКСК мер по устранению ранее предписанных противопожарных мероприятий предпринято не было. К примеру, в зданиях не проведена проверка состояния электрической проводки силовой и осветительной сети, повсеместно допущена эксплуатация электрических проводов с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, допущена эксплуатация электрических светильников с лампами накаливания со снятыми плафонами, не обеспечена безопасная эвакуация людей по наружным пожарным выходам, соединения и ответвления электрических проводов произведены «механический скруткой» вместо опрессовки, пайки или специальными зажимами и многие другие, - рассказал Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. Указанные нарушения относятся к категории грубых и несут непосредственную угрозу жизни и здоровью большого числа жильцов. На основании вышеизложенного, за неисполнение предписаний выданного государственным инспектором в области пожарной безопасности в соответствии со статьей 462 части 3 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» составлены протоколы по делам об административных правонарушениях в отношении юридического лиц ПКСК «Дорожник» по каждому многоквартирному дому в отдельности и направлены в специализированный административный суд города Уральск. По указанным административным протоколам 15 ноября вынесено решение о привлечении ПКСК «Дорожник» к штрафу в размере 962 000 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.