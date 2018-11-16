Об этом сообщил руководитель КГУ "Смарт - Атырау" Адильбек Танкиев. По словам собеседника, с ноября водители общественного транспорта будут получать заработную плату в размере 300 тысяч тенге вместо 110 тысяч, зарплата кондукторов выросла с 45 до 85 тысяч тенге. - Такая мера предпринята для максимально эффективного внедрения электронной системы оплаты проезда на общественном транспорте. Для контроля пассажиропотока, а также открытости доходов компаний-перевозчиков, а также увеличения налоговых поступлений в бюджет. Зарплата будет увеличена у водителей и кондукторов не у всех перевозчиков, лишь у нескольких, - рассказал Адильбек Танкиев. Отметим, что в настоящее время система электронного билетирования внедрена на 6 автобусных маршрутах - 2 ,14, 5,12, 4, 10. На маршрутах под номерами 1 и 20 система заработает на днях. Карты оплаты проезда можно приобрести в 11 точках реализации, расположенных в крупных торговых центрах Атырау. Также можно оплачивать проезд еще восемью видами оплаты. - Также мы приглашаем к сотрудничеству водителей автобусов, имеющих соответствующую категорию вождения, - добавил Адильбек Танкиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.