Фото из архива "МГ" - С 09.00 до 16.00 будут вводится кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе ЦОН №2 (ул. Чагано-Набережная), ТОО "Корпорация строительных материалов" (пос.Зачаганск ул.Азербайджанская), УКПСиСУ (пр. Достык.) и завода "Омега" (ул.Есенжанова), - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. - Просим заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.