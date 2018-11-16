Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день протяженность сети автомобильных дорог республиканского значения составляет 1393 километра. В этом году реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог охвачено 108 км автодорог. По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбека МЕНЕЕВА, в рамках государственной программы «Нурлы-Жол» ведется завершающий этап реконструкции автодороги Уральск-Каменка-гр.РФ. Ввод дороги в эксплуатацию намечен на декабрь текущего года. - В этом году на капитальный ремонт автомобильной дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ км было выделено 1,3 млрд тенге. В рамках выделенных средств завершен ремонт 5,7 км асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день продолжается заготовка инертного материала. Технический надзор осуществляет ТОО «САПА СЗ». Автором проекта является ТОО «Уральский каздорпроект». Также подрядной организацией ТОО «Бекет Сат Жол» были проведены работы по среднему ремонту автодорог Самара-Шымкент, Уральск-Атырау, Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ, - рассказал Казбек МЕНЕЕВ. Также Казбек МЕНЕЕВ рассказал, что во исполнение поручений Главы государства в текущем году начаты проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог Казталовка-Жанибек-граница РФ протяженностью 142 км и Униге-Бисен-Сайхин протяженностью 103 км. - В рамках проекта планируется устройство освещения в пределах населенных пунктов, строительство площадок отдыха и дорожно-эксплуатационных пунктов. По завершению проектных работ в первом квартале следующего года планируется получение положительного заключения в РГП «Госэкспертиза» и после определения поставщика услуг начать реализацию проекта, - пояснил Казбек МЕНЕЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.