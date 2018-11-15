Здание горело открытым пламенем. На место горения приехали пожарные ДЧС ЗКО. По словам начальника центра оперативного управления ДЧС ЗКО Ильяса КАПАШЕВА, на место пожара выехали 18 единиц техники. - Пожар тушат 44 человека личного состава, - рассказал Ильяс КАПАШЕВ. - Горит офисное здание лесобазы. Ведутся работы по нераспространению пожара. Начальник управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ рассказал, что пожар в 2-этажном здании начался в 23.10. - Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Локализация в 00.30. На место выезжали 59 сотрудников ДЧС и 20 ед. техники, а также 13 сотрудников и 6 единиц техники ДСОГ УВД г. Уральска, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. HEQe3_BD0JAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.