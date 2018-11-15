Пожар в здании офиса, который расположен рядом с путепроводом в 6 микрорайоне, начался поздним вечером 15 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здание горело открытым пламенем. На место горения приехали пожарные ДЧС ЗКО. По словам начальника центра оперативного управления ДЧС ЗКО Ильяса КАПАШЕВА, на место пожара выехали 18 единиц техники. - Пожар тушат 44 человека личного состава, - рассказал Ильяс КАПАШЕВ. - Горит офисное здание лесобазы. Ведутся работы по нераспространению пожара. Начальник управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ рассказал, что пожар в 2-этажном здании начался в 23.10. - Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Локализация в 00.30. На место выезжали 59 сотрудников  ДЧС и 20 ед. техники, а также 13 сотрудников и 6 единиц техники ДСОГ УВД г. Уральска, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. HEQe3_BD0JA Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  