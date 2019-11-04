Цена на социальный хлеб не повысится в ЗКО

Булка хлеба по-прежнему будет стоить 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и.о. руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Мейрама Хайрова, хлеб из муки первого сорта входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан №145 от 1 марта 2010 года. - В список включены 19 наименований продуктов питания, на которые государство устанавливает регулирование цен и тарифов, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 116 Предпринимательского Кодекса Республики Казахст