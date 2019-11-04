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Социум

Цена на социальный хлеб не повысится в ЗКО

Булка хлеба по-прежнему будет стоить 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и.о. руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Мейрама Хайрова, хлеб из муки первого сорта входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан №145 от 1 марта 2010 года. - В список включены 19 наименований продуктов питания, на которые государство устанавливает регулирование цен и тарифов, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 116 Предпринимательского Кодекса Республики Казахст
Дана Рахметова
Цена на социальный хлеб не повысится в ЗКО
Булка хлеба по-прежнему будет стоить 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и.о. руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Мейрама Хайрова, хлеб из муки первого сорта входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан №145 от 1 марта 2010 года. - В список включены 19 наименований продуктов питания, на которые государство устанавливает регулирование цен и тарифов, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 116 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан. Исходя из этого, повышения цены на хлеб из муки первого сорта не ожидается, - пояснил Мейрам Хайров. На сегодняшний день в городе Уральске цена на хлеб из муки высшего сорта в фирменных магазинах производителей составляет 119 тенге на буханку. Повышение цены на 19 тенге связано с подорожанием продовольственного зерна. Еще в марте министр сельского хозяйства Сапархан Омаров заверил казахстанцев, что цена на социальный хлеб не повысится. Он сообщил, что во всём мире спрос на зерно изменился, цена выросла. Благодаря этому казахстанские производители зерна получили возможность закрыть свои кредиты и подготовиться к весенним полевым работам. - По обе стороны зерна стоят наши люди – и производители, и потребители. Цена на зерно поднимается – производителю хорошо, мы и производителя должны поддерживать. С другой стороны – потребитель, если цена поднимается на хлеб, это тоже для нас плохо. Поэтому мы стараемся найти золотую середину, и я считаю, что на сегодняшний день мы её нашли и придерживаемся, – сказал глава МСХ. В социальных сетях рассылают сообщения о том, что хлеб подорожает на 15-30 тенге. Такого, по словам министра, не произойдёт. - На сегодняшний день таких тревожных сигналов, что цена на хлеб резко повысится, нет. Могут быть колебания, но незначительные, – заключил Сапархан Омаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
хлеб

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