Центр дополнительного образования появится в Аксае

В городе начато строительство центра дошкольного и дополнительного образования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, строительство центра ведет ТОО «Батыс Өндіріс Құрылыс Сервис». Объем инвестиций - 250 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится свыше 30 человек. Завершение строительства запланировано на 2020 год. - Кроме того, ТОО «Карачаганак-Сауда» начало строительство банно-прачечного комплекса, объем инвестиций - 300 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится