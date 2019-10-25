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Социум

Центр дополнительного образования появится в Аксае

В городе начато строительство центра дошкольного и дополнительного образования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, строительство центра ведет ТОО «Батыс Өндіріс Құрылыс Сервис». Объем инвестиций - 250 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится свыше 30 человек. Завершение строительства запланировано на 2020 год. - Кроме того, ТОО «Карачаганак-Сауда» начало строительство банно-прачечного комплекса, объем инвестиций - 300 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится
Дана Рахметова
Центр дополнительного образования появится в Аксае
В городе начато строительство центра дошкольного и дополнительного образования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, строительство центра ведет ТОО «Батыс Өндіріс Құрылыс Сервис». Объем инвестиций - 250 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится свыше 30 человек. Завершение строительства запланировано на 2020 год. - Кроме того, ТОО «Карачаганак-Сауда» начало строительство банно-прачечного комплекса, объем инвестиций - 300 млн тенге. После завершения строительства на постоянной основе трудоустроится свыше 30 человек. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года, - рассказал Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство

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