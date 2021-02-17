В человеческом организме по разным причинам образуются большое количество вредных и токсичных веществ, справиться с которыми организм порой не в силах. В результате этого развиваются хронические заболевания и нарушения обменных процессов. В таких случаях специалисты советуют пройти процедуру плазмафереза. Иными словами, очистить кровь на клеточном уровне.Плазмаферез – это эффективный, безболезненный, безопасный и быстрый метод очищения крови. Во время процедуры делается забор крови в специальные контейнеры, далее центрифугируется и разделяется на клеточные элементы (эритроциты, тромбоциты) и плазму, содержащую токсины (вредные биологические активные вещества, шлаки, антигены, холестерин и др.). Очищенные клеточные элементы возвращаются в организм, плазма удаляется. Удаленный объем плазмы возмещается физиологическим раствором. Процедура занимает около 3 часов, все это время за состоянием пациента следят медицинские работники. Количество требуемой процедуры оговаривается с лечащим врачом и зависит от степени тяжести заболевания. В среднем пациенту рекомендуется пройти три процедуры плазмафереза.К слову, ТОО «Нефрос Азия» входит в группу шведской компаний Diaverum. На рынке Казахстана успешно работает уже шестой год. Всего в стране функционируют 42 клиники и оказывает услуги более двум тысячам пациентам. – В нашем центре пациентам с почечной недостаточностью оказываются услуги гемодиализа и преитонеального диализа. Эти процедуры бесплатные, за счет государственного бюджета.Кроме этого, на платной основе мы проводим процедуру плазмаферез, которая эффективна при лечении системных заболеваний, аллергических, гнойно-септических заболеваниях, бронхиальной астме, псориазе, гипертонии, циррозе печени и многое другое. Спектр показаний широкий. Противопоказаниями являются только тяжелая анемия и низкий уровень белка в крови, - рассказал. Стоит отметить, для удобства пациентов на базе клиники открыт дневной стационар на шесть коек. В клинике ведут амбулаторный прием ведущие врачи-нефрологи, которые проводят консультации как на бесплатной основе, так и на платной.Лицензия №13018322 от 25.11.2013 выдана Управлением экономики и бюджетного планирования г.Алматы. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.