улица Ихсанова,

улица Досмухамедова,

проспект Назарбаева,

улица Курмангазы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации единой справочной службы «109», в связи с плановым проведением ремонта газопровода подачу газа приостановили в жилых домах по следующим улицам:Без газоснабжения остаются 88 домов частного сектора и девять многоэтажек. Ориентировочное время проведения работ до 17:00 сегодняшнего дня, 17 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.