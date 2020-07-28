Как рассказала заместитель директора центра занятости населения акимата города Уральск Айнура Казмуханова, сейчас их центр реализует программу продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" на 2017-2021 годы. - По третьему направлению этой программы у нас открыты заявки на временные рабочие места, такие как социальные рабочие места, молодежная практика и общественные работы. Общественные работы - это работы временного характера, где от человека не требуется каких-то навыков и обучение по той или иной специальности. Мы направляем их в организации, откуда нам подали заявку, на должность рабочего, делопроизводителя или курьера. В этом году на реализацию общественных работ было выделено 288 миллионов тенге более чем на тысячу человек. На данный момент 1663 человека были направлены на работу, - отметила Айнура Казмуханова. Кроме того, замдиректора центра занятости пояснила, что на данный момент идет большой набор по направлению молодежная практика. - В этом году на это было выделено 196 млн тенге на 485 человек. К слову, выпускники этого года обращаются к нам, и если у нас нет вакансий по их специальностям, то мы выдаем направление на временную работу, то есть молодежную практику, чтобы они получили первоначальный опыт работы по специальности. Один из примеров: к нам обратилась студентка, которая закончила ветеринарную санитарию, мы направили ее по профилю ветинспекцию. На данный момент всех выпускников, кто не устроился на работу или не получилось сделать этого самостоятельно приглашаем в центр занятости населения, - пояснила Айнура Казмуханова. На молодежной практике сроком на полгода заработную плату оплачивает центр занятости - 25 МРП (69 тысяч тенге). Кроме того, работодатель по возможности может доплачивать. - Стоит отметить, что также у нас имеются социальные рабочие места сроком до 12 месяцев. Это направление не для выпускников, там нет ограничений по возрастной группе или специальности. Работодатель подает нам заявки на основании этого документа, мы устраиваем обратившегося вне штата. То есть это набор дополнительных сотрудников и 35% их заработной платы будет субсидировать центр занятости. Мы эти деньги оправляем на счет безработного, а остальную часть в том числе и пенсионные отчисления идут от работодателя. Также работодатель может оставить сотрудника на временную работу, к примеру, в прошлом году мы направили 77 человек, из этого количества 59% остались трудоустроены на постоянную работу, - рассказала Айнура Казмуханова.- Также в прошлом году нами на молодежную практику было направлено 557 человек, из них 54% были остались работать дальше.Айнура Казмуханова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.