В Уральске на плацу воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан прошла торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев. Всего на верность Отечеству присягнули более 200 новобранцев из Алматинской, Туркестанской, Жамбульской, Мангистауской и Атырауской областей. Из-за распространения пандемией торжественная церемония состоялась со строгим соблюдением санитарных требований без участия родственников. Однако чтобы никто не остался без внимания, для каждого взвода был организован прямой эфир, благодаря чему все родители смогли наблюдать, как их сыновья присягают на верность Родине. Торжественную церемонию открыл командир воинской части 5517 подполковник Ербол Антай. - Особое значение военной службы состоит в том, что каждый гражданин, вступая в ряды Вооруженных сил, принимает Военную присягу. В тексте Присяги сочетаются ваши права и обязанности, моральная позиция каждого военнослужащего по защите нашей Родины. Скрепленная вашей подписью Военная присяга становится нерушимым законом воинской службы, от которой отступить нельзя ни на шаг, – отметил подполковник Ербол Антай. С особым блеском в глазах они читали в этот день священные слова военной присяги, твердо обещая охранять законы и территорию родного отечества, оправдать доверие, любовь и уважение народа и быть преданным законно избранному Президенту. Новобранцы один за другим выходили из строя, чтобы произнести клятву на верность своей Родине. - Мы обещаем стать достойными защитниками нашего Отечества, продолжить традиции отцов и дедов. Будем помогать друг другу. Год - это небольшой срок, но мы обещаем проявить себя в учебе и на службе, - заверил молодой гвардеец Берик Павлов из Алматы. Со знаменательным событием молодое пополнение поздравил Первый заместитель командующего – начальник штаба РгК «Батыс» Арман Жумагалиев. - Военная присяга – одно из самых важных событий в жизни мужчины. С этого момента вы становитесь полноправными защитниками своего Отечества. Поздравляю вас с принятием военной присяги, а войска Национальной гвардии - с молодым пополнением. Желаю вам с достоинством носить звание гвардейца, добросовестно выполнять профессиональные и служебные обязанности, ставить перед собой высокие цели и всегда быть на страже закона, - подчеркнул Арман Жумагалиев. Сюрпризом для родственников стало исполнения песни «Егемен Қазақстан» их новобранцев в режиме онлайн.