Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас будут закрываться карантинные места. Остаются только провизорные и инфекционные стационары. В связи с позитивными изменениями в эпидемиологической ситуации, основные усилия поступают на мобильные группы поликлиник. Изначально была создана 61 мобильная бригада. В настоящее время их количество возросло до 77. Количество мобильных групп и в дальнейшем будет увеличиваться, - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров. Напомним, в Атырау в борьбе с пандемией задействовано более 2000 медицинских работников. Вместе с тем, только недавно в Атырауской области медицинская отрасль пополнилась 55 молодыми специалистами. Ранее сообщалось, что 120 молодых специалистов будут вовлечены в сферу здравоохранение региона.