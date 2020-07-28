Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 июля сотрудниками ДКНБ по ЗКО при получении взятки в размере 500 000 тенге задержан сотрудник полиции, который в последующем водворен в ИВС. - В отношении него судом в порядке ст.139 УПК санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 10 дней, - сообщили в прокуратуре ЗКО. Расследование по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.