Министерству образования и науки Республики Казахстан ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Проблема школьного исторического образования в Казахстане в условиях создания национальной модели системы образования вызывает непрестанное внимание общественности. В Казахстане вплоть до настоящего времени властные структуры не могут определиться по отношению к советскому прошлому, неоднозначное отношение к его наследству приводит к постоянным изменениям в школьных учебниках. Наиболее простым решением на официальном уровне посчитали сокращение до минимума в учебных программах и самих учебниках (в первую очередь по всемирной истории) истории роли СССР, ВКП(б) и Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем школьники постоянно вопрошают у своих родителей, как жило и трудилось старшее поколение, как их деды и прадеды защищали свое Отечество. Неуклюжая попытка придерживаться плюрализма в освещении истории и так называемая деидеологизация приводят к искажению или замалчиванию истории партийных и комсомольских организаций, Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Коммунистическая Народная партия Казахстана, анализируя данные из курса истории средней школы, в очередной раз обращает внимание на значительное сокращение тем о роли СССР, советской армии и КПСС в победе над фашизмом. Отмечается, что типовая учебная программа по предмету «Всемирная история» для 6-9 классов уровня основного среднего образования, утвержденная приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115, выделяла на изучение такой темы, как «Вторая мировая война» один час. Вследствие этого роль Советского Союза и Красной армии была отражена буквально в трех словах – «Нападение Германии на СССР», что поставлено на один уровень с обозначением другого факта – «Военные действия на Балканах, Северной Африке». Не изучается ни одной битвы на советско-германском фронте (Московской, Сталинградской, Курской), но зато поочередно выделяется «Странная война», «Перл-Харбор и вступление в войну США», «Открытие второго фронта в Европе». В данной ситуации возникает закономерный вопрос: кто сыграл главную, решающую роль в разгроме фашизма – советский солдат (освободивший от ненавистного врага не только свою землю, но и всю Европу) или англо-французские войска? Как молодежь должна воспринимать историю Великой Отечественной войны? До настоящего времени в типовой учебной программе по предмету «История Казахстана» для 10-11 классов освещение истории СССР и советского общества накануне ВОВ и в военные годы предлагается изучать в соответствующих темах: «Политические репрессии и депортация народов» (3 часа), «Казахстан в годы Великой Отечественной войны» (2 часа). Явно несоразмерно выделение часов на изучение темы репрессий и темы подвига в годы войны. Исходя из такой установки, авторы учебника «История Казахстана» для 11 классов (3-е издание, Алматы: Мектеп, 2015 г.) два объединенные параграфа по теме «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» поместили в отдельную VIII главу с названием «Политические репрессии и депортации народов»?! Включив таким образом тему великого подвига народа в годы Великой Отечественной войны в промежуток между вводным параграфом «История Коммунистической партии Казахстана и возникновение тоталитарной системы», затем двумя параграфами: «Начало политических репрессий», «Система ГУЛАГА в Казахстане» и заканчивая завершающим параграфом данной главы «Депортация народов в Казахстан». И вот с такой трактовкой Великой Отечественной войны сформировалось целое поколение! Результат такой идеологической обработки молодежи налицо: в постсоветских республиках Прибалтики и Украины декоммунизация и десоветизация стали государственной политикой. В Казахстане определенные политические силы также пытаются раздуть антикоммунистическую истерию, разыграть в узких корыстных целях свою политическую игру. Такому повороту способствуют постулаты авторов учебников, где деятельность коммунистической партии связана только с утверждением тоталитаризма, проведением политики репрессий и депортации, а вот о роли подвига коммунистов и комсомольцев в годы Великой Отечественной войны не сказано ни слова. Такая антикоммунистическая ангажированность не должна присутствовать в учебниках истории, тем более, что это не соответствует историческим реалиям. Новые подходы к истории отразились в учебниках, где представлен «сложный и драматический путь» Туркестанского легиона, в оценке деятельности которого за последнее десятилетие сместился акцент. Долгое время Туркестанский легион показывали как «воинское подразделение, находившееся на стороне гитлеровской Германии» (Аяган Б.Г., Шаймерденова М.Д. «Новейшая история Казахстана»:Учеб. 9 кл. 2-е изд. Алматы, 2009). В настоящее время в идентичном тексте легионеры уже представлены «жертвами войны» (История Казахстана: Учеб.для 9(8) класса. /Кабульденов З.Е., Шаймерденова М.Д., Куркеев Е.М. Алматы, 2019). Авторы намеренно допускают фальсификацию, что «использовать легион в боях фашисты не смогли», тем более, что «в итоге легион был расформирован». Достоверно установлено, что легионеры под разными названиями («Туркестанский полк», «Туркестанский легион») принимали участие в Сталинградской битве, в боевых действиях на Кавказе, Украине, а затем в карательных операциях против белорусских, югославских, итальянских партизан. Окончательно история легиона завершилась разгромом англо-американскими союзниками при открытии Второго фронта во Франции. В школьную программу, в хрестоматии необходимо включить книгу Серика Шакибаева «Падение Большого Туркестана». В альтернативных учебниках вообще отсутствует упоминание о данной проблеме. Это связано с тем, что не только термин «Туркестанский легион», но и понятие «коллаборационизм» в министерских программах отсутствуют. Коллаборационизм, в юридической трактовке международного права, есть осознанное и добровольное сотрудничество с врагом и приравнивается к военному преступлению. Предательство своего Отечества, измена присяге должно находить решительное осуждение (будь это «Русская освободительная армия» власовцев, СС «Галичина» или «Туркестанский легион»), а не сожаление об изменниках как «жертвах войны». Люди понимают, что лучшие сыны и дочери казахского народа отдали свои жизни за будущее своей страны. Принижение роли партии и комсомола в годы войны выглядит кощунственным. Приводя пример подвига Султана Баймагамбетова, почему-то забывают указать, что он вступил в ряды ВКП(б) и благодаря лидерским качествам был избран парторгом роты, и лозунг «Коммунисты – вперед!» казахский красноармеец показал на личном примере. В годы Великой Отечественной войны 94 комсомольца получили высокое звание Героя Советского Союза. Среди них Маншук Маметова и Алия Молдагулова, которые стали первыми женщинами Востока, удостоенными этого звания. Молодежь должна гордиться подвигами своих предков, сломавших хребет фашизму, однако программа школьной истории этому не способствует! Курс истории о роли СССР в Великой Отечественной войне должен позволить подрастающему поколению осознать масштабность той катастрофы, к которой привела коричневая чума, и великий подвиг своего народа в победе над ней! Победа в Великой Отечественной войне должна стать одним из ведущих факторов развития патриотизма, сплочения всех национальностей Казахстана и единения подвига их предков. Концептуальное переосмысление национальной истории не может основываться на отрицании подвига предшествующего поколения. Требуется достойное внимание, корректная и выдержанная трактовка вопросов истории роли советского государства и армии, партийных и комсомольских организаций, в первую очередь в школьных учебниках. Без идеологического аспекта (который присутствует во всех странах) невозможно представить преподавание такого предмета, как история. Главное, какие при этом преследуются цели. Надо понимать, что современная «либерально-демократическая» идеология (в которой прослеживается наследие геббельсовской пропаганды) грозит разделить народы и поколения, лишить общество его важнейшей духовной составляющей – патриотизма и исторической памяти о героическом прошлом. Коммунистическая Народная партия Казахстана в очередной раз обращает внимание МОН РК на значительные упущения в патриотическом воспитании подрастающего поколения и призывает рассмотреть возможность расширения курса истории касательно участия нашей страны в Великой Отечественной войне и роли советской армии и КПСС в победе над фашизмом. 