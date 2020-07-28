Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров рассказал, когда будет выплачена компенсация семьям медицинских работников, погибших во время пандемии. По словам спикера, компенсация будет выплачена после заключения департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. В регионе во время борьбы с пандемией коронавируса погибли четыре медработника. В соответствии с совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства здравоохранения РК будут проведены эпидемиологические расследования. Их результаты будут представлены специальной комиссии. В состав комиссии входят заместитель акима области, руководители соответствующих управлений, представители общественности. - Медицинскому работнику, который заразился на работе опасной инфекцией, будет выплачено 2 миллиона тенге. Семья медицинского работника, погибшего во время борьбы с пандемией, получит 10 миллионов тенге. Средства выделяются из республиканского бюджета. Далее компенсация будет выплачена через управление координации занятости и социальных программ Атырауской области. Компенсация семьям погибших медицинских работников в Атырау еще не началась. Это связано с тем, что ведется эпидемиологическое расследование, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров. По последним данным, в Атырау 243 медицинских работника заразились коронавирусом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.