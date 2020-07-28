На зловонный запах трупа 71-летней женщины пожаловались соседи 24 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп пенсионерки второй день разлагается в дачном доме в Уральске В редакцию "МГ" обратилась жительница Учужного затона, которая рассказала, что она живет по соседству с покойной пенсионеркой. После смерти женщины соседи вызвали скорую помощь, а следом за ними приехали сотрудники полиции. Фельдшер скорой помощи написала, что признаков насильственной смерти нет. Старший дознаватель, который приезжал, написал, что был осмотр и все. Тело никто не забрал. Кроме того, полицейские им сказали, чтобы они звонили в ритуальную службу и они заберут тело за 24 тысячи тенге. Однако ритуальные службы отказались забирать труп, который пролежал сутки. Позже выяснилось, что со стороны городского акимата будет оказана помощь в организации ритуальных услуг. К вечеру этого дня тело женщины забрали соответствующие службы. Однако сегодня, 28 июля, выяснилось, что труп находится в  центре судебных экспертиз, женщину до сих пор никто не захоронил. Как рассказал директор филиала РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК» Институт судебных экспертиз» по ЗКО Олжас Дюсенбаев, сейчас сотрудники института проводят вскрытие. - После оформления всех необходимых документов мы отдадим тело женщины. Это будет сегодня, 28 июля, - заверил он. Стоит отметить, что 24 июля в акимате Уральска пояснили, что основания для регистрации в ЕРДР и направления трупа в судебно-медицинскую экспертизу при указанных обстоятельствах не имелось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.