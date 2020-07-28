Иллюстративное фото из архива "МГ" С докладами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, г. Алматы — Бакытжан Сагинтаев, г. Шымкент — Мурат Айтенов, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Костанайской области — Архимед Мухамбетов. За период режима карантина, который завершается 2 августа, в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Количество выздоровевших в РК от COVID-19 превысило 63%. Ежесуточный прирост заражения снизился с 4% до 1,7%, загруженность мест в стационарах сократилась до 46%, количество вызовов скорой помощи сократилось на 38%. Создан достаточный запас лекарственных средств в регионах. - Нам необходимо улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Сегодня Министерством здравоохранения представлен План поэтапного снятия карантинных мер. С учетом складывающейся динамики в течение этого месяца, мы рассмотрим данный План на заседании Государственной комиссии и примем соответствующие решения, — сказал Аскар Мамин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.