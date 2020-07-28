Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. - По поручению Минздрава в регионе, пациенты, подлежащие плановому лечению, таких как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.