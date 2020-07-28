Иллюстративное фото из архива "МГ" В межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК сообщили, что за прошедшие сутки всего по стране было зарегистрировано 1526 новых случаев COVID-19. - Только по ЗКО было зарегистрировано 86 новых случаев заражения КВИ, из них у 48 человек отмечается бессимптомное течение болезни, - пояснили в МВК. К слову, всего по Казахстану насчитывается 84 648 заболевших ковидом, по ЗКО - 5480 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.