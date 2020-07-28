Как заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, ослабление карантина будет при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности.- ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки; - Детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек; - Детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп; - Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи;- индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек. - перемещения населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более 3-х человек; - работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов- на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов; - на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов; - на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; - на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков; - на работу религиозных объектов; - на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов). Напомним, карантин был усилен 5 июля сроком на две недели. Однако позже он был продлен еще на две недели, а нуждающимся пообещали выплатить по 42500 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.