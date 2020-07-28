Заместитель директора ТОО «Азотный завод» Даулет Альмухаметов рассказал, что компания начала свою деятельность в 2007 году. - Основные проекты мы выполняем в ЗКО, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях. Во время пандемии мы решили оказать помощь нашему государству. На базе инфекционной больницы строим газоразрядную станцию для увеличения подачи кислорода пациентам. Теперь там увеличена подача кислорода с пяти баллонов до 25 баллонов. Также мы договорились со своими партнерами и привезли из Европы специальные емкости объемом 20 тонн кислорода каждая. Они сейчас находятся у нас на базе, их планируем установить в Областной многопрофильной больнице и Многопрофильной больнице в Уральске, - отметил Даулет Альмухаметов. Стоит отметить, за первое полугодие заводом было произведено около 500 тонн кислорода. По словам директора, с начала пандемии у них заметно сократились объемы работ, так как они считают себя сервисной компанией. - Сейчас только увеличились поставки кислорода в больницы. Также наша компания организовывает бесплатную заправку кислородных подушек для всех жителей ЗКО по адресу: ул. Исатая батыра, 83, с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. Такая акция проходит и в Атырау, - пояснил Даулет Альмухаметов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.