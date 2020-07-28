Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач города Уральск Мадениет Танауов вынес постановление на празднование Курбан айта - 31 июля-2 августа.1) проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях; 2) организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин на территории города Уральск, кроме мест определенных акиматом города Уральск; 3) в период с 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенных главным имамом г.Уральск;1) проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме и с подачей заявок на сайт Qurban2020.kz; 2) организовать работу Call-центра 109 для разъяснения населению вопросов организации празднования «Курбан айт»;1) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясожертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты. 2)убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме без посетителей; 3) не допускать к убою скота персонал с признаками респираторных заболеваний; 4) обеспечить надлежащее санитарное состояние убойных цехов; 5) обеспечить наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств , масок, перчаток и антисептиков; Следить за тем, чтобы посторонние не попали в убойные цеха, будут полицейские. Заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов отметил, что. Но специальные места для реализации скота будут функционировать.- ТОО «Стабилизационный фонд ЗКО» (Ел ырысы, С.Датова, 41а), - ТОО «Батыс Адал ет» (Вторая молодежная, 1/6) - СПК «Шамшырак» (с.Меловые горки) - район спецЦОНа для автовладельцев (Зачаганск)Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.