Система "Аркан" установлены в шести новых автомашинах «Лада-Ларгус». Эта система позволяет осуществлять контроль скоростного режима, отслеживать номерные знаки и выявлять транспортные средства представляющие оперативный интерес для органов внутренних дел – угнанные, арестованные, находящиеся в розыске и т.д. - Кроме того, система «Аркан» имеет возможность непрерывного транслирования видеоинформации в Центр оперативного управления, а главное ее преимущество - отсутствие возможности удалить нарушение из базы данных, отсутствие контакта полицейского с водителем и возможность контроля любого участка загородной дороги», - рассказал первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин. Необходимо отметить, что данные меры реализуются в рамках плана по улучшению безопасности на дорогах областного центра, разработанного в феврале по поручению акима ЗКО Гали Искалиева. В настоящее время система работает в тестовом режиме. При переводе в рабочий режим население будет проинформировано дополнительно.