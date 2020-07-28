По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет 31 градус выше нуля, ночью +14. В Атырау днем до +34 градусов, ночью +20. В Актобе днем столбик термометра поднимется до +30 градусов, ночью +14. Дождь с грозой ожидается в Актау. Днем +33 градуса, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.