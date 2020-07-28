По словам водителя КамАЗа, он ехал по ул. Шолохова в сторону района Омеги. - Я ехал по ул. Шолохова, вдоль дороги стояли двое (девочка и парень - прим. автора). Девочка внезапно выбежала на дорогу, я начал сигналить и я ее сбил. Парень остался на месте стоять, - рассказал водитель большегруза. По его словам, на КамаАЗе он вез керамзитоблок. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорую помощь вызвали в 18.27. - В 18.32 скорая прибыла на место. У 15-летней девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы. Она транспортирована в Областную детскую многопрофильную больницу, - объяснили в облздраве. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.