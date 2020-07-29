Заработную плату преподавателям вузов повысят в новом учебном году. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. - Мы должны повысить зарплаты преподавателей вузов, подведомственных министерству. Мы этот вопрос с вами обсудим. Это не просто так было сказано. По вашим бюджетам проведена аналитическая работа, по результатам было выявлено, что такая возможность есть. Поэтому поручаю начать эту работу с 1 сентября, – сказал глава МОН во время аппаратного совещания. Асхат Аймагамбетов напомнил о поручении президента повысить суммы грантов на обучение в высших учебных заведениях. Министр отметил, что эта мера позволит решить две проблемы вузов: увеличить зарплаты профессорско-преподавательского состава и укрепить материально-технические базы. - В прошлом учебном году все высшие учебные заведения подняли зарплату в среднем на 20%. А в 2020-2021 учебном году заработная плата преподавателей должна подняться на 21-32%. В этом направлении уже работают все вузы, – добавил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев. Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия, где обсуждали вопросы образования, отметил, что сегодня зарплата преподавателей вуза стала меньше зарплаты учителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.