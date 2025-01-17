Цены на сжиженный газ вырастут в ЗКО с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года в Казахстане планируется корректировка предельных розничных цен на сжиженный газ

С 1 февраля 2025 года в Казахстане планируется корректировка предельных розничных цен на сжиженный газ, передает bes.media.

Министерство энергетики РК разработало проект приказа, предполагающий увеличение предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ, реализуемый вне товарных бирж для АЗС в Казахстане. Проект подготовлен в рамках исполнения поручения энергетического совета при президенте от 18 ноября 2024 года.

Согласно проекту, обновлённые цены будут действовать как для городов, так и для отдалённых районов. В новой редакции предельные цены (в тенге за литр, включая налог на добавленную стоимость) для каждого региона выглядят следующим образом:

В Астане и Алматы цена увеличится с 84 и 89 тенге до 102 тенге за литр соответственно.

В Актюбинской и Атырауской областях цена вырастет с 59 до 77 тенге за литр, а для отдалённых районов – с 64 до 82 тенге.

В Акмолинской области цена повысится с 84 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 89 до 107 тенге.

В Алматинской области цена возрастёт с 89 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 94 до 107 тенге.

В Восточно-Казахстанской области цена увеличится с 84 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 89 до 107 тенге.

В Жамбылской области цена поднимется с 78 до 90 тенге за литр, для отдалённых районов – с 83 до 95 тенге.

В Западно-Казахстанской области цена вырастет с 70 до 77 тенге за литр, а для отдалённых районов – с 75 до 82 тенге.

В Костанайской области цена увеличится с 84 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 89 до 107 тенге.

В Кызылординской области цена повысится с 70 до 90 тенге за литр, а для отдалённых районов – с 75 до 95 тенге.

В Карагандинской области цена возрастёт с 84 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 89 до 107 тенге.

В Мангистауской области цена увеличится с 59 до 65 тенге за литр, а для отдалённых районов – с 64 до 70 тенге.

В Павлодарской области цена поднимется с 81 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 86 до 107 тенге.

В Северо-Казахстанской области цена вырастет с 89 до 102 тенге за литр, для отдалённых районов – с 94 до 107 тенге.

В Туркестанской области цена увеличится с 70 до 90 тенге за литр, а для отдалённых районов – с 75 до 95 тенге.

В городе Шымкент цена возрастёт с 70 до 90 тенге за литр (цены для отдалённых районов не указаны).

В Абайской, Жетысуской и Улытауской областях цена повысится с 84 до 102 тенге за литр, а в отдалённых районах – с 89 до 107 тенге.

- Повышение связано с необходимостью обновления ценовой политики на внутреннем рынке, говорится в документе.

Между тем, согласно другому проекту приказа, предельная цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа изменится с действующей – 45 158 тенге за тонну без учёта НДС (установленная на период с 1 января по 30 июня 2025 года) на новую - 51 932 тенге (начиная с 1 февраля по 30 июня 2025 года).

Цены актуализируются в условиях увеличения издержек производства и поставки газа на внутренний рынок.

После обсуждения (до 31 января) и утверждения приказ вступит в силу с 1 февраля 2025 года.

Предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа – это установленный государством максимальный уровень стоимости газа, который продается населению через автозаправочные станции или другие розничные точки. Эти цены вводятся для защиты потребителей от необоснованного роста стоимости топлива и обеспечения доступности газа. Их величина зависит от региона, себестоимости производства и транспортировки.