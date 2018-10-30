Сегодня, 30 октября, в "Салтанат Сарайы" прошла церемония награждения премии "Жомарт журек". В форуме приняли участие аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, акимы городов и районов, депутаты областного маслихата, руководители управлений, представители интеллигенции, меценаты и руководители неправительственных организаций. Организатором выступила ассоциация «Болашак" по ЗКО. На церемонии были награждены меценаты, которые в рамках проекта "Рухани жангыру" активно участвуют в благотворительности. Как рассказали организаторы, в рамках проекта "Рухани жангыру" с помощью меценатов за девять месяцев текущего года было реализовано 166 проектов, 138 из которых на уровне сельских округов, 20 на уровне районов, восемь проектов на территории города. - В сегодняшнем мероприятии по 11 номинациям будут награждены меценаты, волонтеры и люди, которые отличились храбростью и отвагой, - заявили организаторы. В номинации "От сердца к сердцу " премию получил фонд Булата Утемуратова "Асыл мирас", который был основан в 2014 году. - Выражаем вам искреннюю благодарность от имени населения и от себя лично за активное участие в организации благотворительности и социально значимых мероприятий. Своей активной гражданской позицией вы принимаете непосредственное участие в воспитании у казахстанцев чувства искреннего патриотизма. Благотворительный фонд Булата УТЕМУРАТОВА реализует ряд социальных проектов по республике, которые направлены на оказание медицинской и психологической помощи для детей с аутизмом и другими проблемами, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. В 2018 году в Уральске при содействии фонда был открыт центр аутизма, который оснащен всем необходимым оборудованием и специальным программным обеспечением для реабилитации детей. - Фонд был создан с целью заниматься реализацией благотворительных проектов на системном уровне, в масштабах страны. С 2015 года наш фонд активно работает в области аутизма. Мы помогаем детям и их родителям, которые столкнулись с этим диагнозом. Создано уже шесть центров, которые находятся в городах Алматы, Астаны, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Актобе и Уральск. К сожалению, сейчас растет число детей, страдающих аутизмом. У нас с такими детьми мало занимаются, нет специальных методик для диагностики и скрининга, поэтому наш фонд взялся за решение этой проблемы. Кроме того, наш фонд организует ежегодный благотворительный велопробег. Там тоже собираются определенные средства, а это порядка 700 млн тенге. На эти средства мы приобретаем оборудование в детские лечебные учреждения. Мы также занимаемся проблемами детей с ДЦП. В Алмате открылся большой центр для таких детей. На эти цели фондом был выделен 1 млн долларов, - рассказал директор фонда Марат Айтмаганбетов. Он был награжден статуэткой, памятным дипломом (от имени благодарных жителей региона) и цветами. Кстати, награду Марату Айтмаганбетову вручила поэтесса Акуштап Бактыгереева. Кроме того, были награждены известные в городе бизнесмены Роберт Ирменов, Валентина Михно, Серик Мергалиев, Валерий Жунусов, Валерий Голоухов, Жаслан Жакупов, братья Сералиевы, которые построили медпункт в родном селе, общественное объединение "Байтерек", а также волонтеры.