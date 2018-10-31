В октябре 2017 года в социальных сетях Instagram и Telegram был запущен проект «Народный контроль», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

С помощью проекта "Народный контроль" жители и гости города могут отправлять свои обращения не выходя из дома или офисов. Поступившие заявки оперативно отрабатываются отделами акимата города Уральск.

Стоит отметить, что в день поступают более 15 обращений. Всего на сегодняшний день поступило около двух тысяч обращений от горожан.

- В основном горожане обращаются по вопросам благоустройства, ремонта дорог, открытых люков, административных правонарушений, санитарии и благоустройства города. Для того чтобы отправить свое обращение в рубрику "Народный контроль", достаточно написать в direct официальной страницы акимата города в Instagram либо в социальной сети Telegram посредством @smartUralskBot с прикреплением фото или видеоматериалов, - отметили в городском акимате.

