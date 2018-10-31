Проект включал в себя работы по реконструкции и расширению трех городских улиц – Баймуханова, Владимирского и Тайманова. Также перед подрядной организацией, в лице которой выступало ТОО «Атырауинжстрой», стояли задачи по установке бордюров, укладке тротуаров и дренажных лотков, прокладке поливочного водопровода, строительство парковок и правосторонних съездов, установка остановочных павильонов, замена освещения и дорожная заметка. Работы по реконструкции и расширению улиц велись в течение 6 месяцев - с начала апреля до конца октября текущего года. Общая протяженность отремонтированных дорог по ул.Тайманова составила 2340 м, по ул.Владимирского – 2646 м, по ул. Баймуханова – 3430 м. - Реализация проекта была вызвана интенсивным ростом автомобильного движения на дорогах, а также увеличением числа транспортных средств. Для того, чтобы разгрузить улицы, на которых постоянно создавались пробки и неудобства при движении, было произведено увеличение полос, - рассказал заместитель акима г.Атырау Нурлан Таубаев. В частности, ул. Владимрского была увеличена с 2 до 4 полос, ширина проезжей части сегодня составляет 7 м, 10,5 м и 14 метров по проекту. По ул. Баймуханова некоторые участки дорог выросли с 2 до 3 и 4 полос, после расширения ширина проезжей части улица выросла с 7 метров до 14 м, в некоторых местах и до 16 метров. По ул. Тайманова имеются участки в 2, 3, 4 полосы, а также есть участок из 6 полос с разделительной полосой – 3 односторонние полосы в одну сторону и 3 в другую. Ширина полос - 7 м, 10,5 м и 14 метров. - При строительстве дорог использовалась асфальтобетонная смесь, показавшая себя с положительной стороны, ее производят местные асфальтобетонные заводы, - уточнил Нурлан Таубаев. Отметим, что также в рамках проекта были сохранены прежние и уложены новые дренажные лотки. Для стока талой и дождевой воды вдоль дорог установлены двадцати кубовые подземные емкости: на ул. Баймуханова – 4 емкости, ул. Тайманова - две. Также вдоль отремонтированных улиц были построены новые парковочные площадки: по ул.Баймуханова - 12 парковок на 155 мест, по ул.Владимирского - 18 парковок на 109 мест, по ул. Тайманова – 10 парковок на 89 мест. Для удобства автолюбителей были построены 11 правосторонних съездов: на пересечении ул. Владимирского и ул. Курмангазы – 4, ул.Владимирского и ул. Гумарова – 4, на пресечении ул.Владимирского и пр.Сатпаева - 1 съезд, на пресечении ул.Тайманова и пр.Сатпаева – 1 съезд, и еще один правосторонний съезд был проложен на пересечении ул. Владимирского и ул Ерниязова. Кроме того, в рамках проекта на трех вышеуказанных улицах проведена разметка на автомобильных дорогах, продолжается установка 23 остановочных павильонов и замена уличного освещения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.