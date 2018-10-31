В Уральске в связи с закрытием омеговского путепровода на улицах будет изменено движение
Чтобы не было пробок и заторов, было решено внести изменения в существующую схему дорожного движения на некоторых улицах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на отрезке ул.Мунайшылар от ул.Н.Чурикова (ул.Котельная) до ул.Есенжанова (выезд из под путепровода) будет изменено направление одностороннего движения в противоположную сторону, с введением на данном участке и далее по ул.Н.Чурикова, на участке от ул.Мунайшылар до пересечения с ул.Есламгалиева запрета для остановки автотранспортных средств.
- Кроме того, для обеспечения бесперебойного движения транспорта по ул.Есламгалиева с переходом на ул.Молдашева (ул.Долинная) и далее на ул.Есенжанова в местах образовавшихся крупных просадок дорожного полотна в настоящее время проводятся работы по профилированию проезжей части с добавлением твердых материалов. Принимая во внимание зауженность проезжей части ул. Есламгалиева, на ней также планируется организация одностороннего движения со стороны ул.Н.Чурикова в сторону ул.Молдашева, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
В целях увеличения пропускной способности по ул.М.Маметовой в районе пересечения с ул.Мендалиева (ул.Соболева) будет запрещена остановка для автотранспортных средств при движении в сторону ул.Курмангазы непосредственно после перекрестка до пересечения с ул.Исаева.
Напомним, путепровод в районе Нефтебазы будет закрыт на реконструкцию с 1 ноября.
Как рассказал аким города Уральск Мурат МУКАЕВ, после завершения строительных работ на деповском путепроводе было решено также отремонтировать и мост в районе Нефтебазы.
- За последние годы в городе в три раза увеличилось количество автотранспортных средств, почти в полтора раза увеличилось количество жителей. Город расширяется и есть необходимость строительства нового моста в районе Нефтебазы. Строительные работы были запланированы на 2019-2020 годы. Согласно проектно-сметной документации длина моста составляет около одного километра. Здесь будут применяться современные технологии. Бурения сваи на глубину 20 метров. Заказчиком является компания КПО б.в. Строить мост будет ТОО "КазСтрой ЛТД". Эта же компания строила и деповской мост, - отметил Мурат МУКАЕВ.
Стоит отметить, что ширина нового моста будет составлять 20 метров, то есть будет увеличена в два раза. Также на мосту будет 4-полосное движение. А ширина тротуаров будет увеличена от одного до полутора метров.
