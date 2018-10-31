В Атырау стартовало ОПМ "Участок" с целью профилактики обморожения людей без определенного места жительства. В рамках плановых мероприятий стражи порядка проводят подворовой обход, проверяют теплотрассы и подвальные помещения на наличие лиц без определенного места жительства. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, только за один день рейдов в Центр социальной адаптации и реабилитации людей со статусом "бомж" были водворены около 10 человек, всего же сначала года в центр были доставлены 113 граждан. - Так, в районе СМП-163 был обнаружен нелегальный приют для лиц без определенного места жительства. У престарелого владельца ветхого дома в летнее время останавливаются более 10 человек. В момент визита полицейские застали постояльцев, распивающих спиртные напитки. Зачастую после таких посиделок соседи бьют тревогу, да и жильцы-дебоширы нередко сами становятся субъектами преступления. Все задержанные были определены в центр социальной адаптации и реабилитации, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. По словам самого 70-летнего владельца ночлежки, в летнее время в качестве платы за ночлег в сутки он берет по 200 тенге с человека. - Документы они и не показывают, я и не в силах требовать,- сетует хозяин дома. Полицейские в очередной раз предупредили об ответственности хозяина дома и оповестили орган государственных доходов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.