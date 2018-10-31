Партия «Нұр Отан» активно поддерживает программу Президента страны по цифровизации. В этом году в нашем регионе при поддержке партии было открыто 15 IT классов. При этом два класса расположены в областном центре и остальные в районах, где обучаются 1,5 тысячи школьников. В следующем году В ЗКО будут открыты 50 IT кабинетов. Помимо этого проектом предусмотрено и открытие айти центров, в котором обучается работающая молодежь. В Казахстане в текущем году было организовано 20 таких центров, которые охватили свыше 600 человек. Также на конференции был поднят вопрос повышения заработной платы бюджетным работникам, о чем в своем Новом послании заявил глава государства. - У нас в области повысят заработную плату 1600 врачам, 1200 из которых медсестры. Все это делается в рамках реализации нового послания президента страны, - пояснил аким ЗКО АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ. Активная работа ведется по поддержке молодежи. В Зеленовском районе имеется молодежное объединение «Жастар». Ведется работа по пропаганде партийной работы и приема активной молодежи в партийные ряды Совместно с ними проводятся спортивно-массовые мероприятия, благотворительные акции, реализация партийных проектов. Новые партийные проекты позволят реконструировать школьные спортивные площадки. На сегодняшний день в 100 школах нашего региона отсутствуют спортивные площадки, в рамках партийного проекта они будут построены в ближайшее время. Кроме того, сейчас реализуется проект по передаче школьных столовых в частные руки для модернизации оборудования и улучшения качества обслуживания и питания детей. Сейчас в регионе насчитывается 328 школьных столовых. - Также у нас сейчас ведется работа по модернизации библиотек, который пустуют. В планах переоборудовать все библиотеки под центры, где молодежь сможет не только читать литературу, но и знакомиться с авторами, выступать и участвовать в творческих вечерах и во встречах с интеллигенцией. В 385 библиотек, где хранятся свыше 5 млн книг. 83 библиотеки подключены к онлайн-библиотечной систем, - рассказал первый заместительпредседателя ЗКОФ "Нур Отан" Серик СУЛЕЙМЕН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.