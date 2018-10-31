Как рассказали сотрудники дорожной полиции, модернизированный АПК "Автоураган" позволяет выявлять автомашины, зарегистрированные в иностранных государствах. - Департаментом полиции проведена работа по улучшению работы АПК "Автоураган". На сегодняшний день задержаны 72 автомашины, зарегистрированные в иностранных государствах, владельцы которых которых нарушили ПДД и не оплатили штраф. С владельцев этих машин было взыскано 651 тысяча тенге в доход государства. Хочу отметить, что владельцы машин с иностранными номерами до этого нарушали ПДД, но ответственности никакой не чувствовали, штрафы не оплачивали. Задержанным водителям дается 30 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае в отношении них будут применяться принудительные меры по взысканию долгов. А машина будет водворена на платную штрафстоянку, - рассказал и.о. начальника административной практики УАП департамента полиции ЗКО Олжас ИБРАЙЫМОВ. Стоит отметить, что всего с начала 2018 года с помощью "Автоурагана" было было выявлено 615 транспортных средств, владельцы которых имеют задолженности более 32 млн тенге. Выяснилось, что рейд проводится совместно с сотрудниками управления государственных доходов. - На сегодняшний день было задержано около 300 машин. С водителей были взысканы налоговые задолженности, долги по административным штрафам. Ограничения накладываются судебными исполнителями. Среди должников есть водители дорогостоящих машин: "Геленваген", "Лексус", "Тойота Лэнд Крузер - 200". Налог на эти машины в год составляет около 400 тысяч тенге. Это крупная сумма для нашего города. Поэтому мы их в обязательном порядке отрабатываем. Мы самостоятельно выносим налоговые приказы и направляем их на исполнение. Ограничения накладываются на весь транспорт, на все имущество должника. По транспорту жители города задолжали около 350 млн тенге, - заявил руководитель отдела правового обеспечения управления госдоходов Ринат КАБАКОВ. Стоит отметить, что сегодня был задержан водитель автомашины "Форд Галакси", у которого имелась задолженность в размере 1,2 млн тенге. Эта сумма включает в себя административный штраф, задолженность по налогам на автотранспорт, а также неоплаченный кредит. Кроме этого, водитель отказался водворять машину на штрафстоянку. - Я не знал, что на машину наложен арест. Выяснилось, что у бывшего хозяина уже были долги. Почему я должен платить чужие долги? Я сейчас оплачу свою задолженность и заберу машину. Свяжусь с бывшим хозяином и уже будем с ним разбираться, - заявил водитель задержанной машины Аскар. По словам Рината КАБАКОВА, данная машина зарегистрирована на одного человека, а управляет ею другой. - Согласно базе данных, наложено ограничение частным судебным исполнителем на автомашину. В связи с чем машина была водворена на штрафстоянку для дальнейшей работы. Если налогоплательщик погасит задолженность в полном размере, то водитель сможет забрать ее со штрафстоянки, - заявил Ринат КАБАКОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Олжас ИБРАЙЫМОВРинат КАБАКОВ