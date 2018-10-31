В феврале 2014 года к 12 годам колонии был осужден Муслим Ундаганов, руководивший управлением туризма и спорта ЗКО более 8 лет. Он был назначен на эту должность в 2002 году. В 2008 году Муслим Ундаганов был награжден орденом "Курмет", он является мастером спорта РК по самбо, заслуженным тренером РК по самбо, мастером спорта РК по Казакша курес. Однако в марте 2013 году Ундаганов по собственному желанию оставляет пост главы облспорта, в апреле он был арестован за хищения и создание ОПГ.

С 2013 по 2016 годы должно руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области занимал Азамат Бекет. Он является мастером спорта международного класса по боксу. В мае 2016 года он возглавил управление физкультуры и спорта Атырауской области.

В августе 2016 года на должность руководителя облспорта был назначен Тимур Шаяхметов. Однако он "продержался" там недолго. Уже в декабре он был задержан по подозрению в получении взятки в 1,4 миллиона тенге от директоров местных спорт школ. В апреле 2017 года Тимур Шаяхметов был осужден и приговорен к 5,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Из 230 детей, которые занимаются в интернате, 23 являются членами национальной сборной и получают стипендию.

- Хочется начать с того, что совсем недавно у нас открылся замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс в Бурлинском районе. Это очень важное событие. Стоит отметить, что он открылся даже не в районном центре. Там предусмотрено занятие несколькими видами спорта: казакша курес, бокс и есть развитие для игровых видов спорта – волейбол, футбол, баскетбол. Это первый ФОК на сегодня, который имеет направление зимние виды спорта – это хоккей с мячом и лыжные гонки. Нужно сказать, что спортивные объекты должны строиться с учетом плотности населения. Раньше по всей стране можно было наблюдать такую ситуацию: строили там, где есть место. Сейчас ФОКи строят исходя из плотности населения. К примеру, в Бурлине две школы и колледж, то есть огромное количество молодежи, желающей заниматься спортом, - рассказала Асия АМАНБАЕВА. По словам руководителя облспорта, во всех государственных объектах дети могут заниматься бесплатно, однако зачастую родители об этом не знают. То есть действуют как бесплатные секции, так и платные. Как выяснилось из разговора, в этом году была проведена огромная работа и в районах области, где открылись секции по таким видам спорта, которых раньше не было. - Мы провели мониторинг и сделали неутешительные выводы: во многих районах вот уже много лет развиваются одни и те же виды спорта. В этом году мы сделали рывок и открыли 27 новых отделений по области. К примеру, в Зеленовском районе открылось спортивное ориентирование, то есть это интересный вид спорта, в Таскалинском районе – бадминтон, таеквондо и велоспорт в Акжайыкском районе. В городе у нас открылась стрельба из лука, триатлон. Мы взяли на себя смелость и открыли в пяти районах области секцию триатлона, потому что это тот вид спорта, который у нас получается развивать. 70% национальной сборной Казахстана состоит из наших воспитанников. Что касается тренеров, которые поехали работать в районы, им предоставляется служебное жилье, - сообщила руководитель облспорта.Как выяснилось, изменился и формат набора юношей и девушек в школу-интернат для одаренных в спорте детей. Сейчас, чтобы попасть в эту школу, ребенок обязательно должен сдать экзамен. В этом году впервые на базе интерната проводился 2-недельный учебный тренировочный сбор. - Дети на протяжении 2 недель жили здесь, тренировались, а затем в течение трех дней проводился экзамен. И в этом году были приняты дети со всех районов области, - продолжает Асия АМАНБАЕВА. – Это тоже огромный результат. В этом году привезли 136 детей, то есть по 2 человека на место. На основе экзамена были отобраны лучшие. Спортинтернат, по словам собеседника, это специфическое учреждение. Там должен работать хороший психолог, потому что дети проходят адаптационный период. А также должна быть дисциплина. - Я сама очень трепетно отношусь к детям, которые воспитываются у нас в интернате. Я часто без предупреждения приезжаю туда, проверяю, что они едят, в каких условиях живут. Разговариваю с ними, то есть я знаю обо всем, что там происходит. Потому что у них родители далеко, они нам доверили своих детей, - пояснила Асия АМАНБАЕВА. - Сегодня дети находятся в арендованном здании, оно, конечно, уже старое. Но с прошлого года начато строительство нового здания и его открытие будет самым радостным событием для нас. Мы рады, что этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Наш интернат работает с 2004 года, в неприспособленных для этого условиях там воспитывались поколения. К примеру, Катя ЛАРИОНОВА, Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, они наши выпускники. А в этом году некоторые родители отказались оставлять своих детей в таких условиях. Новый интернат рассчитан на 150 мест и обеспеченность составит 100%.В прошлом году было введено еще одно новое понятие – ранжирование спорта. Есть определенные индикаторы – достижения, кадровый потенциал, массовость, спортивная материально-техническая база. Согласно данным индикаторам виды спорта распределены на три группы – А, В и С. - Мы предоставили свое заключение в министерство, прошли утверждение. Нами было подано 62 вида спорта. То есть виды спорта поделили на три категории – А, В и С. Этот список утвержден на 2 года. Мы все деньги, выделенные на командирование, распределили на все эти виды спорта. Так, на виды спорта группы А ушло порядка 75% выделенных средств, - сообщила Асия АМАНБАЕВА. По словам главы облспорта, в группу А входят приоритетные виды спорта: гребля на байдарках и каноэ, стрельба из лука, волейбол, каратэ, женская борьба и так далее. В группу В входят виды спорта, по которым имеются результаты, но по каким-то индикаторам отстают. И группа С, где еще нет особых результатов. На вопрос, достаточно ли финансируется спорт, руководитель управления говорит, что в течение нескольких лет оно не меняется именно на командирование спортсменов. - Сейчас при распределении средств у нас все прозрачно и общедоступно. Также учитывалось эффективность использования. Допустим, гребля на байдарках получила 12 млн тенге. Нужно учитывать, что это большая сумма, а там занимаются всего несколько спортсменов, есть молодежный состав. А вот стрельба из лука – там побольше человек, получили 10 млн тенге, карате до 8 млн. Конечно, хотелось бы больше. А в целом, ни одна поездка у нас не сорвалась. Деньги тренера получают заранее, - сообщила Асия АМАНБАЕВА.Отметила руководитель облспорта и то, что у людей растет интерес к спорту и спортивным мероприятиям. В этом году впервые в области был проведен дуатлон. Все было прозрачно, использовались чипы. Это мероприятие собрало огромное количество людей. Кроме того, 6 спортивных федераций в качестве приза выставили велосипеды. - Радует меня и то, что в этом году мы получили 6 грантов от акима ЗКО на спортивный факультет. Самый большой конкурс был именно у нас. На одно место было 12 человек, это говорит о возрастающем интересе к спорту. Всего подавали документы 60 человек, более чем у 40 из них балл был выше ста. По словам Асии АМАНБАЕВОЙ, результат их деятельности виден, как говорится, налицо. Только за сентябрь этого года 12 их воспитанников поступили в республиканскую спортивную школу-интернат и 8 детей – в колледжи. - Это просто отличный результат. К тому же впервые от нас уехали 4 детей в Риддер, они поступили в колледж по зимним видам спорта. Это единственный республиканский колледж, специализирующийся на зимних видах спорта. 70% национальной сборной, которые выступают на Олимпиадах, Азиатских играх - это их воспитанники.