Иллюстративное фото из архива МГ Об этом сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Таким образом, Россия отремонтировала свой участок дороги в Астраханской области на границе с Казахстаном. - На региональной трассе Сеитовка–Ватажное–граница Казахстана завершены ремонтные работы, которые проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Так, на участке трассы протяженностью 2,6 км полностью заменено дорожное полотно и выполнено укрепление обочин, - сообщили в казахстанском дипломатическом представительстве в минувшую среду. Как отмечается в сообщении, указанный участок расположен в Астраханской области. - Для оперативного завершения работ, весь световой день на объекте работало до 25 единиц техники и порядка 40 человек. В настоящее время сотрудники регионального управления по капитальному строительству проверяют дорогу на соответствие сметной документации и проводят лабораторные испытания асфальта, - добавили пресс-службе посольства РК в РФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.