На предприятии заявили, что сейчас разрабатывается проект по строительству нового объекта для очистки воды. Водоочистные сооружения ТОО «Батыс Су Арнасы были построены в 1963 году. Оборудование уже успело изрядно поизноситься. Ржавчина на металлических покрытиях здесь стала привычным явлением. - У нас проводила обследование технического состояния объекта аккредитованная организация. Выдано заключение, что сооружения находятся в предаварийном состоянии. Здесь проводился текущий ремонт, но капитального не было никогда. Необходима реконструкция и строительство новых водоочистных сооружений, - сообщил начальник водоочистных сооружений ТОО «Батыс Су Арнасы» Александр Семенов. В сутки здесь очищается до 30 тысяч кубометров воды, которая поступает сюда из открытого водозабора с реки Урал. Водоочистные сооружения - это комплекс из 7 объектов, среди которых водозаборы, смесители, блок фильтров и отстойников, реагентный и хлораторный цеха и насосная станция. - Мы начали работы по проектированию новых водоочистных сооружений. Они будут полностью автоматизированы. Под строительство выделен земельный участок. Стоимость объекта будет определена после разработки проектно-сметной документации. Будем привлекать заемные средства, - сообщил заместитель директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Салават Айбатов. Отметим, что сейчас ТОО «Батыс Су Арнасы» передано в доверительное управление ТОО ККС «Водные ресурсы Маркетинг» сроком на 15 лет, но продолжает оставаться в собственности городского акимата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.