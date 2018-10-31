За 55 лет работы водоочистные сооружения ТОО «Батыс Су Арнасы» ни разу капитально не ремонтировались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На предприятии заявили, что сейчас разрабатывается проект по строительству нового объекта для очистки воды. Водоочистные сооружения ТОО «Батыс Су Арнасы были построены в 1963 году. Оборудование уже успело изрядно поизноситься. Ржавчина на металлических покрытиях здесь стала привычным явлением. - У нас проводила обследование технического состояния объекта аккредитованная организация. Выдано заключение, что сооружения находятся в предаварийном состоянии. Здесь проводился текущий ремонт, но капитального не было никогда. Необходима реконструкция и строительство новых водоочистных сооружений, - сообщил начальник водоочистных сооружений ТОО «Батыс Су Арнасы» Александр Семенов. В сутки здесь очищается до 30 тысяч кубометров воды, которая поступает сюда из открытого водозабора с реки Урал. Водоочистные сооружения - это комплекс из 7 объектов, среди которых водозаборы, смесители, блок фильтров и отстойников, реагентный и хлораторный цеха и насосная станция. - Мы начали работы по проектированию новых водоочистных сооружений. Они будут полностью автоматизированы. Под строительство выделен земельный участок. Стоимость объекта будет определена после разработки проектно-сметной документации. Будем привлекать заемные средства, - сообщил заместитель директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Салават Айбатов. Отметим, что сейчас ТОО «Батыс Су Арнасы» передано в доверительное управление ТОО ККС «Водные ресурсы Маркетинг» сроком на 15 лет, но продолжает оставаться в собственности городского акимата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ