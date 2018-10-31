В Атырау прошли отборочные соревнования группы "С" Кубка конфедерации. В этой группе кроме Атырауской области приняли участие спортсмены из Алматы, Жамбылской и Мангистауской областей. Команда Алматы лидировала в таэквондо, вольной и греко-римской борьбе. Однако хозяева турнира атырауские дзюдоисты смогли осилить своих противников в следующем раунде, получив путевку в следующий этап. - Атырауские дзюдоисты, получившие путевку на полуфинал турнира Кубка конфедерации, впервые завоевали бронзовую медаль в истории региона. По словам тренеров команды Рашида Кульбаева и Мейржана Есмагамбетова, они работают над улучшением этих результатов, - рассказал руководитель управления спорта и физической культуры Ринат Ибрагимов. Отметим, что Кубок конфедерации – это командные соревнования, организованные конфедерацией спортивных единоборств и силовых видов спорта с 2016 года. В рамках турнира проходят соревнования по боксу, дзюдо, таэквондо, вольной и греко-римской борьбе, а также казакша курес. Общий призовой фонд конкурса составляет 145 миллионов тенге. Команды, вышедшие в отборочный тур, смогут принять участие в полуфиналах и финальных встречах в декабре г. Алматы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.