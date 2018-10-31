Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 1 ноября в Уральске ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров покажут +6, ночью 8 градусов ниже нуля. В Атырау ожидается переменная облачность. Днем +9, ночью -4. Ясную погоду без осадков прогнозируют в Актобе. Днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов, ночью -7. В Актау переменная облачность. Днем ожидается 12 градусов тепла, ночью 4 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.