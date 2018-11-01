По данным Единого накопительного пенсионного фонда, эта сумма составляет 337 059 тенге в месяц. Как рассказали в организации, деньги человек копил с момента начала функционирования накопительной системы - с 1998 года. Также в ЕНПФ сообщили, что такие высокие пенсии - не единичны. Помимо этого, в фонде назвали самую маленькую и средние пенсии

-Минимальная ежемесячная пенсионная выплата по графику (в связи с достижением пенсионного возраста в 2018 году) составляет 15 273 тенге, средняя ежемесячная выплата - 20 179, максимальная ежемесячная сумма составляет 337 059 тенге. Не можем назвать последнего. Защита персональных данных. Это реальный человек, он уже получает пенсию, - сказала заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Сауле Егеубаева.

По данным ЕНПФ, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 октября 2018 года составила 8,9 триллиона тенге. Общее количество индивидуальных пенсионных счетов - 10,3 миллиона. В среднем будущие пенсионеры платят в ЕНПФ по 15,6 тысячи тенге в месяц. За 9 месяцев в фонд поступило 617 миллиардов тенге. За аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже - 553 миллиарда тенге. Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 9 месяцев 2018 года составила 130,9 миллиарда тенге. Из них 70,7, или 54 процента, - выплаты по достижении пенсионного возраста, 15,5 миллиарда тенге, или 12 процентов, - перевод пенсионных отчислений в страховые организации, 24,6 миллиарда составили выплаты в связи с переездом на ПМЖ в другие страны. 20,1 миллиарда тенге - единовременные выплаты (наследникам и на погребение).