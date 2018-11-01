В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сигнал о пожаре на номер "101" поступил в 5.50. - Поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Сырым Датова, 21, в трехэтажном здании ТД «Променад» на 2-ом этаже в магазине «Еркемай» горели игрушки и перегородка на площади 80 кв. м, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Причина пожара, виновные лица и сумма ущерба устанавливаются. На место пожара выезжали по 3 рангу вызова 14 единиц техники и 34 человек личного состава. Пожар был локализован в 6.28, ликвидирован в 7.20 часов. Жертв и пострадавших нет. В данный момент устанавливается причина пожара, а также причиненный ущерб. mjl_qUWiYEAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.