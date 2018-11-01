ТОО «ATYRAUEUROELECTRIC» Г.Атырау, ул.Гагарина, 107, офис 103 Телефон: 8 (71 22)20 12 38 8 (7122)76 64 64

Группа компаний "EUROELECTRIC" на рынке Казахстана работает с 2005 года, головной офис компании находится в Алматы. Сегодня филиалы действуют в Астане, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Атырау. На рынок Атырау "EUROELECTRIC" вышло в 2010 году. К региональному филиалу относятся все западные регионы Казахстана: Актау, Уральск и Актобе. Мы - мультибрендовая компания представляем продукцию европейских заводов в сфере электроэнергетики и телекоммуникаций, а это более 10 заводов и компаний, которые производят трансформаторы, щиты, коммутационное оборудование, розетки выключатели, освещение, кабельные каналы, кабельные несущие системы.Стандартно мы даем гарантию на свое оборудование 1 год, но иногда в крупных проектах от 1 года и выше. У нас есть склады по Казахстану – самый крупный склад имеется в Астане, второй склад в Алматы, по западу склад имеется в Атырау. Численность сотрудников в Атырау - 12 человек, так как компания является в первую очередь торговой, содержание большого штата сотрудников не практикуется. Динамика роста нашей компании очень стабильная, ежегодно наш оборот растет на 20 – 25 %. Мы осуществляем два вида торговли - оптовую и розничную, также есть дилерские сети, партнеры – которые приобретают у нас товар по оптовой цене и предлагают своим клиентам не только в Атырау, но и Актау, Уральске и Актобе.- Мы не просто занимаемся поставкой товаров, у нас есть инженерный состав, специалисты, которые могут сделать расчеты, подбор оборудования, участвовать в проектах, проводить консультации по выбору оборудования, сделать технические расчеты. Таким образом, работать с нами очень выгодно и удобно.- Мы работаем с проектными институтами, помогаем при подборе оборудования, взаимодействуем в расчетах, составляем спецификацию к проекту. Также наши инженеры делают внутреннюю электромонтажную разводку зданий. На выгодных условиях сотрудничаем с инсталляторами - электромонтажными компаниями, поддерживаем скидками на оборудование, предоставляем выгодные условия по оплате, держим ходовые позиции товаров на складах для них, помогаем в проектах с расчетами и подборами, принимаем излишки материалов, делая возврат. Одним словом, им очень удобно работать с нами. Наше преимущество в том, что мы организовываем семинары-тренинги для наших клиентов и партнеров, проектных и электромонтажных компаний, приглашая своих тренеров и непосредственно с самих заводов-производителей. Специалисты проводят презентацию своего оборудования, объясняютправила монтажа и использования данного оборудования, рассказывают о новшествах на рынке энергетического и телекоммуникационного оборудования. Этим самым мы хотим быть полезными своим клиентам, интеллектуально обогащая новыми знаниями в этой сфере.