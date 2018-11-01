Иллюстративное фото с сайта 1UL.RU

Судом установлено, что подросток, ранее судимый за кражу, во дворе многоэтажного дома похитил сотовый телефон марки ««Samsung Galaxy J3». Сумму ущерба женщина оценила в 50 000 тенге.

- В суде несовершеннолетний подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда по ст.191 УК РК "Кража" подростку было назначено наказание 1 год 2 месяца ограничения свободы путем поглощения прежнего наказания по приговору, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Причиненный материальный ущерб потерпевшей 50 000 тенге взыскан с законного представителя – матери осужденного. Приговор суда не вступил в законную силу.

