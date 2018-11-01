Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 31 октября, в палате предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей в сфере закупа. В совещании принял участие заместитель акима ЗКО Миржан САТКАНОВ. Как рассказал руководитель отдела правовых работ и договорной документации управления строительства ЗКО Ринат ГАЙНУТДИНОВ, в данный момент планируется проектирование школ в городе Уральск, в поселке Казталовка, общежитий и физкультурно-оздоровительных комплексов на территории области. - Основной акцент при строительстве делается на поддержку отечественных товаропроизводителей. В 2019 году нашим управлением планируется провести круглый стол по поводу создания ассоциации товаропроизводителей ЗКО и организаций, которые занимаются в сфере строительства. Это для того, чтобы те проблемные вопросы, которые будут возникать решались совместными усилиями, - отметил Ринат ГАЙНУТДИНОВ. Выяснилось, что бюджет управления строительства на 2017 год составлял около 22 млрд тенге и 20 млрд тенге на 2018 год, а в среднем товарооборот казахстанского содержания составляет 65%. - В основном из-за зарубежья завозятся такие строительные материалы, как сантехника, ламинат, отделочные материалы и другие товары, которые на территории ЗКО и Казахстана не производятся, - заявил Ринат ГАЙНУТДИНОВ. Между тем, предприниматели пожаловались на недобросовестные строительные фирмы, которые намеренно закупают продукцию в долг, после чего объявляют себя банкротами. - Потом те же учредители открывают другие фирмы как ни в чем не бывало ходят под другим названием. Могу привести конкретный пример. Это компания "Марасант". Они "кинули" 15-16 фирм. Потом подали на банкротство. Сейчас они называются ТОО "Бирлик" и опять участвуют в строительстве. Надо с этим порядок навести. Меня он "кинул" на 10 млн тенге. Надо при рассмотрении фирм учитывать их историю, добропорядочность, компетентность, - заявил директор строительной компании "Стройкомбинат" Бакытжан НУРБАЕВ. На это в управлении строительства ЗКО ответили, что в данный момент ожидается изменение в законодательстве в сфере государственных закупок. - Борьба с такими подрядчиками ведется. Мы и сами про такие факты знаем. По мере вынесения судебных решений мы будем публиковать это в СМИ, чтобы героев знали в лицо. Такая практика в управлении строительства уже начата. Недавно мы опубликовали про одного подрядчика. Что касается фирм "Марасант" и "Бирлик" - это два разных юридических лица. Сейчас мы не имеем право рассматривать данный вопрос так глубоко и вмешиваться в документацию фирм. Управление строительства в течение года судилось с ТОО "Марасант" и дело дошло до верховного суда, - заявил Ринат ГАЙНУТДИНОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.