- По согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима области, новым заместителем акима области назначен Таубаев Нурлан Бактыбаевич , - сказал Нурлан Ногаев. Ранее занимавший эту должность Суюнчалиев Жасулан Аскарович был освобожден от этой должности по собственному желанию, согласно поданному заявлению. - Я благодарен Жасулану Аскаровичу за ту плодотворную и активную работу, которую он проделал, работая на этой должности. За время Вашей работы, в области были осуществлены множество проектов. Сфера строительства и ЖКХ обрели новый импульс. Желаю Вам и в дальнейшем, на новых участках работы быть преданными своему делу и профессионально осуществлять свою деятельность, - пожелал Нурлан Ногаев. Назначенный заместителем акима Нурлан Таубаев также имеет большой опыт работы, который позволит ему курировать жилищно-коммунальный, автомобильный, строительный сектор. - Я уверен, что опыт и знания Нурлана Бактыбаевича будут полезны для осуществления поставленных задач. Он имеет три высших образования. В начале трудовой деятельности работал в сфере бизнеса. Занимал различные должности в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области. В 2015 году возглавил данный департамент. С начала 2018 и по сей день занимал должность заместителя акима Атырау. Это говорит о том, что у него имеется багаж знаний для реализации задач, направленных на развитие проектов столь необходимых для региона, - отметил Нурлан Ногаев. Нурлан Таубаев родился в 1976 году в городе Атырау. Окончил Атырауский институт Нефти и газа, Казахстанский институт Экономики и права, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, по специальности – горный инженер, юрист, экономист-менеджер. Трудовую деятельность начал в 1995 году, заместителем директора ТОО «Экспресс-Юг», в 1998-2000 годах работал директором ТОО «Денсаулық» и ТОО «Ислам». В 2000-2006 годах работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, в 2006-2008 годах начальник Управления по регулированию монополий Атырауской области Комитета по защите конкуренции. В 2008-2012 годах трудился начальником Межрегиональной инспекции по Атырауской и Мангистауской областям Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство), а в 2012-2014 годах был руководителем Антимонопольной инспекции по Атырауской области. В 2014-2015 годах занимал должность главного эксперта Управления стратегического анализа Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. В 2015-2017 годах работал руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. С 2017 года до 15 февраля 2018 года был руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. С 15 февраля 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Атырау.