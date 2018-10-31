Иллюстративное фото из архива "МГ" Чтобы получить услугу через портал, достаточно быть зарегистрированным на egov.kz и иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).. Пользователю портала в разделе "Здравоохранение" нужно выбрать "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и в появившемся электронном поле кликнуть на опцию получения услуги для ребёнка. Система предложит ввести ИИН ребёнка и направит запрос в информационную систему ЗАГС для проверки родственной связи. После этого нужно выбрать в онлайн-заявке необходимые данные (регион, медицинскую организацию, причину прикрепления, участкового врача). После отправки запроса, как и в случае с прикреплением взрослых, результат будет доступен в "Личном кабинете" заявителя на портале. Срок оказания услуги – один рабочий день. Для получения услуги через Telegram-бот нужно выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". После выбора услуги пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Для получения госуслуг через Telegram-бот сначала необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан (привязать свой номер телефона в "Личном кабинете" портала egov.kz). Cейчас в Казахстане проходит ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, которая продлится до 15 ноября. За первые пять недель кампании только в Алматы правом выбора поликлиники воспользовались 16 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.